停火後的加沙：廢墟中的堅守與苦難

中評社北京2月28日電／據新華社報導，經過數月的顛沛流離，當29歲的巴勒斯坦人賽義達·阿耶什終於回到闊別已久的加沙城時，卻發現記憶中的家已經消失，仿佛從未存在過一樣。滿目皆是廢墟，已經辨認不出一家人曾在這裡生活過的痕跡。



新一輪巴以衝突2023年10月爆發後，包括阿耶什一家在內的大批民眾被戰火驅趕著從巴勒斯坦加沙地帶北部向南逃難。逃到加沙南部後，阿耶什一家五口為能找到安全避難之處，繼續奔波。“在南部，我們忍受著極度的苦難、恐懼和饑餓，沒有安全可言。以色列軍隊所謂的保護承諾，不過是空洞的謊言！”她告訴新華社記者。



今年1月中旬，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）終於達成停火協議。聯合國2月初公布的數據顯示，今年1月27日以來，已有超過56.5萬人從加沙地帶南部前往北部。



當這些人回到闊別已久的故鄉時，等待他們的卻是一片廢墟。聯合國2月11日發布報告說，加沙地帶92%的房屋在戰爭中遭到損壞或摧毀。目睹被夷為平地的家，許多加沙人悲痛欲絕，難以自持。



坐在加沙城的海邊，阿耶什對記者說，對她而言，大海曾經意味著自由和希望。而如今，“一切都變了，連海浪似乎也在悲鳴”。



巴勒斯坦人伊馬德·拉姆利回到加沙地帶中部內察里姆走廊附近的家時，被戰爭留下的荒涼景象震驚，曾經回蕩著孩子們歡聲笑語的家園，已成散落的瓦礫。



“這是噩夢還是現實？以色列不僅打擊哈馬斯，還打擊我們所有人。它想粉碎我們的希望，讓我們對生活絕望。”拉姆利說這些話時，聲音哽咽。拉姆利甚至在沙土里發現了人體殘骸，這讓他感到萬分恐懼。“我的天啊！所有這些痛苦，到底是為什麼？”他憤懣地說。



儘管停火後更多物資被允許進入加沙地帶，但加沙民眾的苦難遠未結束。聯合國2月18日發布報告說，在加沙地帶，目前水的生產和供應量約為衝突爆發前的四分之一。加沙地帶慢性病患者估計有35萬人，他們仍面臨基本藥物和治療的嚴重短缺。