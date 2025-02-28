上車客搶400萬以下物業　新界睇樓回暖

元朗區在新預算案後至少錄得7宗二手買賣。（大公報） 中評社香港2月28日電／新一份財政預算案大幅降低400萬元以下物業的印花稅，買家最多可節省近6萬元稅款，促使部分上車客加快入市步伐。元朗區在預算案公布後，至少錄得7宗二手買賣，其中3宗為400萬元以下的上車盤。此外，粉嶺、沙田及馬鞍山等地區也錄得400萬元以下的成交個案。業界分析指出，除了首次置業者外，新措施也增加了收租客的入市意願，預計租金回報可觀的上車屋苑交投將更為活躍，樓價也將獲得支持。



大公報報導，根據代理網上放盤資料，全港目前約有4858個單位叫價在400萬元以下，其中新界西占約2416個。受惠於新財政預算案，區內睇樓活動明顯回暖。元朗區代理透露，新預算案公布後，元朗已錄得至少7宗二手買賣，交投量較平日的“最多1宗”明顯增加，其中3宗屬於400萬元以下的物業。



原築430萬劈至387萬獲承接



代理表示，元朗原築3座低層D室，實用面積450方呎，原業主於2011年以248萬元購入，早前叫價430萬元放盤，預算案後降價至386.8萬元成交，減幅約10%，實用呎價8596元，持貨14年賬面獲利138.8萬元。



此外，元朗金龍樓1座低層G室，實用面積431方呎，最初叫價360萬元，略減3.9%後以346萬元成交，實用呎價8028元。原業主早於1984年以18萬元購入，單位期內升值逾18倍。



元朗的公屋也受惠於新預算案。祥益地產區域董事黃慶德透露，預算案公布後，有買家急不及待以252萬元連地價購入朗屏邨悅屏樓中層15室，單位實用面積349方呎。買家見預算案後有個別業主反價，加幅約3%，因此加快置業決定。



粉嶺400萬元以下的新晉屋苑也吸引用家垂青。美聯物業聯席區域經理葉容生表示，有分支家庭客在預算案公布後加快入市決定，成交單位為粉嶺One Innovale E座高層22室，實用面積301方呎，為1房連儲物房設計。400萬元以下物業印花稅下調後，買家即日拍板以395萬元購入單位，實用呎價13123元。原業主2022年12月以436.7萬元購入，賬面虧損41.7萬元，單位逾2年貶值9.5%。



沙田第一城在新預算案後連錄3宗買賣，其中2宗為400萬元以下。中原地產副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城39座低層E室2房戶，實用面積284方呎，叫價408萬元，最終減至398萬元成交。美聯物業區域聯席董事黃錦翰透露，沙田第一城48座低層H室，實用面積304方呎，以386萬元成交。



居屋買家也加速入市。中原地產分區營業經理陳鴻霆表示，財政預算案促進細價樓交投，馬鞍山錦鞍苑即錄成交，單位為C座低層7室，實用面積554方呎，於居二市場以320萬元成交，實用呎價5776元。



業界分析指出，細價樓買家在新措施下可節省大筆稅款，除了上車客外，預計投資購買力也將釋放，租金回報具吸引力的上車屋苑交投將更為活躍，樓價也將獲得支持。隨著細價樓成交量增加，下一步勢將帶動換樓鏈，預計今年中小型住宅交投量將會受惠。



業主趁機止蝕 峻巒6年貶36%



事實上，財政預算案推出多項房屋土地優化措施，增添市場信心。除了細價樓外，400萬元以上住宅交投也加快，個別高位入市的業主伺機沽樓止蝕。例如，元朗峻巒2C期PARK YOHO MILANO第35A座低層C室，實用面積495方呎，原業主2018年以767.79萬元一手購入，昨天以485萬元沽出，持貨逾6年賬面虧損約283萬元，虧損幅度達36.8%。



美聯物業助理營業董事葉志偉表示，有用家在預算案後信心增強，落實以628萬元購入鴨脷洲海怡半島4期禦庭園33座高層D室2房戶，實用面積521方呎。原業主2017年10月以839.8萬元購入，賬面虧損211.8萬元，虧損幅度約25%。