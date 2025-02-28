中評社北京2月28日電／網評：全球變局下 香港金融樞紐的戰略重構



來源：大公網 作者：劉 濤（中國人民大學國際關係學院國際關係專業博士）



近年來，受全球經濟利益分配格局重塑、國際力量對比變化等因素的影響，多國政局動蕩不安、社會分化的趨勢日益凸顯。各國間圍繞貿易、安全等議題的衝突頻頻發生。這些都令已持續數十年的新自由主義全球化面臨前所未有的挑戰，全球經濟與金融的發展軌跡和地緣政治的格局演變也都進入了調整期。在此背景下，香港所積累的歷史優勢、區位優勢和政策優勢，正經歷著前所未有的變化，同時還面臨著巨大的轉型壓力。



全球變局對國際金融中心的結構性衝擊



作為東西方文明的交匯點，香港一直都是亞洲重要的物流及金融樞紐。回歸以來，香港憑借著領先的金融政策、一流的人才，以及極具競爭力的稅收等制度，匯聚了過千家國際金融機構，成為國際性的樞紐。踏入歷史機遇期，香港把握契機，積極為國家經濟和全球經濟增長賦能。雖然近年來香港傳統金融市場發展面臨各種挑戰，主要金融數據增長乏力，但香港正身處時代浪潮中，不僅大有可為更應大有作為。



全球貿易格局正在發生結構性變革。金融網絡作為全球經濟體系的核心組成部分之一，是建立在生產網絡和貿易網絡之上。全球貿易格局的演變導致國際金融體系受到來自微觀、中觀、宏觀三個層次的影響。同時，這種多層次的聯動效應，也將重構香港的運轉邏輯與發展軌跡。



從微觀生產要素視角出發，全球老齡化趨勢與生產要素的錯配構成貿易生產挑戰。發達經濟體憑借雄厚的資本與先進的技術在貿易格局中占據優勢地位，但面臨年輕勞動力匱乏的問題。而年輕勞動力主要集中在資金相對匱乏、創新能力較弱的發展中國家。這種結構性的矛盾難以輕易化解。資金、技術及勞動力等關鍵生產要素的跨境流動遭遇阻礙，不僅嚴重限制全球經濟的增長潛力，還進一步加劇國際收支的不平衡狀況。