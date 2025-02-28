美財長稱美烏經濟協議已達成　不會再談判

中評社北京2月28日電／據新華社報導，美國財政部長貝森特27日對媒體表示，與烏克蘭的框架性經濟協議已經達成，美烏不會再就協議談判。



貝森特對福克斯商業頻道說，烏克蘭總統澤連斯基和美國總統特朗普將於2月28日簽署協議，不會再就協議談判。



對於協議內容，貝森特透露說，協議涵蓋戰略性礦產、石油和天然氣以及基礎設施資產。他稱協議是美烏“雙贏”。