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美財長稱美烏經濟協議已達成　不會再談判
http://www.CRNTT.com   2025-02-28 14:06:13


　　中評社北京2月28日電／據新華社報導，美國財政部長貝森特27日對媒體表示，與烏克蘭的框架性經濟協議已經達成，美烏不會再就協議談判。

  貝森特對福克斯商業頻道說，烏克蘭總統澤連斯基和美國總統特朗普將於2月28日簽署協議，不會再就協議談判。

  對於協議內容，貝森特透露說，協議涵蓋戰略性礦產、石油和天然氣以及基礎設施資產。他稱協議是美烏“雙贏”。

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