中評社北京2月28日電／網評：預算案務實進取 把握發展“窗口期”



來源：大公網 作者：葉建明（全國政協委員、香港島各界聯合會常務副理事長）



一份最新民調顯示，逾七成受訪者認同財政司司長陳茂波公布的2025／2026財政年度特區政府財政預算案。在香港大轉型大變革的關鍵節點，這份預算案最鮮明的特徵就是務實與進取，其中對因地制宜加速培育新質生產力以推動高質量發展的濃重著墨，更凸顯了本屆特區政府的戰略視野。其必將為新時代香港“一國兩制”實踐賦予更多力量，有效提升香港全方位的競爭力。



縱觀整份預算案，既有鞏固基礎、提速發展的針對性措施，也有守正創新、培育新質生產力方面的具體舉措，重點包括在科技創新、北部都會區建設、鞏固及提升優勢產業、集聚人才、加強與粵港澳大灣區內地城市聯動、加速綠色發展等方面。



不難發現，以創新驅動經濟增長和傳統產業轉型升級是預算案最為著力之處，這符合全球格局變化和科技變革的大背景，也契合香港實情與優勢。當前，拚經濟、謀發展是香港由治及興進程中的根本要務，而以DeepSeek為標杆的新質生產力已為香港預示了發展方向。故通過科技創新催生新模式、新動能，加速新產業培育和傳統產業轉型升級，自然是香港當下的最佳選擇。



展示求變的意志和決心



在這一點上，預算案的意志與決心十分明顯。一方面集中聚焦創科發展與人工智能，努力讓香港發展成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地，通過前沿研究和落地應用，全力發展人工智能為關鍵產業，並賦能傳統產業升級轉型。其中，北部都會區和河套深港科技創新合作區香港園區的建設意義再一次被強調，尤其是對香港社會和經濟發展至為關鍵的北部都會區，即使面臨財政赤字的棘手問題，特區政府也將繼續在創科產業和項目上投入大量資源。