﻿釣魚短訊騙案一周63宗　七成假扮“菜鳥”

中評社香港2月28日電／網絡釣魚是最常見的詐騙手段之一，最近不少市民收到發送者為“cainiao”的假短訊，偽冒淘寶官方物流平台“菜鳥”發出。警方過去一周接獲63宗涉及網絡釣魚騙案，合共損失逾320萬元，當中45宗為假冒“菜鳥”的網絡釣魚短訊。其中一名43歲本地男子點擊假“菜鳥”短訊內的超連結，輸入其個人資料及信用卡資料後，被盜用約12萬元。



大公報報導，警方表示，由於真假短訊發送者均顯示為“cainiao”，所以假短訊亦會在同一個收件箱內，令人防不勝防。假短訊開首寫上“菜鳥物流”，指收件人的收貨地址不清晰，無法完成配送，要求收件人點擊短訊內的假連結，並遞交個人及銀行賬戶等資料以更新收貨地址。“菜鳥”今年1月曾在Facebook專頁發文，呼籲用戶提防詐騙短訊，說明官方不會要求用戶在網頁輸入支付信息。



通訊事務管理辦公室（通訊辦）自2023年12月28日起實施“短訊發送人登記制”，大部分已獲認證的發送人短訊已有“＃”號開頭。警方提醒市民，切勿開啟來歷不明的郵件或訊息，或點擊可疑電郵及訊息內的超連結；如網站要求提供個人或信用卡資料，應加倍小心，定期將短訊收件箱內存的舊紀錄清除；如有懷疑，應透過官方渠道查證，使用“防騙視伏器”或“防騙視伏App”，輸入可疑社交媒體賬號、網址、收款賬戶、電話號碼等作風險評估。