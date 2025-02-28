特朗普：礦產協議是美烏未來關係之基

中評社北京2月28日電／據新華社報導，美國總統特朗普27日說，美烏礦產協議將為“未來更可持續的（美烏）關係”提供基礎。他還透露，烏總統澤連斯基將於美東時間28日11時抵達白宮簽署協議。



特朗普當天在白宮與到訪的英國首相斯塔默舉行會談。他在會談結束後舉行的聯合記者會上說，解決烏克蘭危機將分為兩個步驟，首先是“迅速”實現停火，繼而尋求達成“長期和平協議”。上述分兩階段實施的俄烏和平計劃是他與斯塔默討論的結果。特朗普說，俄烏停火將為雙方簽署“長期和平協議”奠定基礎，從而使東歐地區恢復穩定，確保歐洲乃至世界其他地方不再發生“這種可怕的戰爭”。



斯塔默表示，英美雙方當天討論了一項“堅實、公平且以力量支撐的”俄烏和平計劃。英國確定將向烏克蘭派遣地面和空中部隊，為未來俄烏和平協議的執行提供支持，“這是（確保）持久和平的唯一方式”。英國還將“全力以赴”，為烏克蘭提供更多軍事援助，並在維護歐洲安全方面“扛起更多責任”。



訪美前夕，斯塔默於25日宣布，英國將在2027年之前將國防支出在國內生產總值中的占比從當前的2.3%提升至2.5%，隨後再用一年時間將該比例進一步提升至2.6%。



27日早些時候在白宮橢圓形辦公室見記者時，特朗普迴避了有關美國會否在英法等國向烏克蘭派駐維和部隊的情況下為歐洲安全提供“後盾”的問題，“在我們有和平協議之前，我不想談論維和的問題”。



法國總統馬克龍和英國首相斯塔默本周先後訪美，與特朗普重點討論實現俄烏和平的方式及美歐在其中扮演何種角色的問題。