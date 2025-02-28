《哪咤2》出品方：已做好在台灣上映準備

中評社北京2月28日電／據大公網報導，據“看台海”報導：《哪咤之魔童鬧海》（下文簡稱《哪咤2》）熱映全球，票房、口碑雙雙表現驚艶，持續受到關注。至今還未能在台灣影院觀看《哪咤2》的島內民眾紛紛喊話民進黨當局，要求盡早引進這部電影。《哪咤2》出品人、光線傳媒董事長王長田表示，“大陸已做好在台灣上映的一切準備。”



障礙主要來自於台方限制



國家電影局26日表示，對於《哪咤2》登陸台灣院線，大陸在包括政策在內的各方面都完全沒有限制。對此，王長田表示，“相關的拷貝、版本都已備好，我們已做好在台灣上映的一切準備，《哪咤2》入島上映大陸方面沒有任何障礙，障礙主要來自於台灣方面的限制。”王長田說，只要獲得台灣方面的上映許可，台灣觀眾隨時可以在島內影院與《哪咤2》見面，如果不能在影院觀看這樣一部世界級的、體現中華文化的華語電影，那會很遺憾。“我相信台灣的觀眾會非常喜歡這部電影，也有很多人（台胞）在網上發表了他們的期盼，其中已經有一部分人飛到大陸觀看了這部影片，反應非常好。我們對此非常感動，也非常感激台灣觀眾對我們的厚愛，希望他們的期盼能夠早日成真。”



這段時間，不少實在等不及的島內影迷選擇“打飛的”來大陸看《哪咤2》。其中，台灣小女孩壹壹表示很期待《哪咤2》來台灣，“我台灣的老師和同學們都很羨慕我，他們都超級想看這部電影。”台灣中華海峽經貿交流協會理事長蘇恒專程到廈門觀影後說，“不虛此行，台灣有超多哪咤三太子的信徒，都很期待在台灣影院看《哪咤2》。”金門同胞吳將民來大陸看完《哪咤2》後，不僅強烈推薦身邊朋友也去看，甚至想在大陸來個“哪咤深度游”。



台灣大學教授苑舉正在島內政論節目中，要求台灣地區文化事務主管部門開放《哪咤2》在台灣院線上映。還有不少島內民眾走上街頭呼籲民進黨當局趕快引進，“我們也要看《哪咤2》，所有中國人要一起光榮、一起驕傲！”



好電影自然有吸引力，《哪咤2》目前已經成為全亞洲首部過百億、闖進全球影史票房榜前八的現象級華語影片。在2月26日的國台辦例行新聞發布會上，發言人朱鳳蓮回應記者提問表示，有近40萬條台灣網友評論呼籲盡快在台灣上映這部電影，我們希望台灣有關方面傾聽民眾呼聲，讓更多優秀大陸電影進入台灣影院，讓台灣同胞能欣賞更多優秀文化產品。