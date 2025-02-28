涉洗黑錢5500萬　傀儡戶口6人判監

中評社北京2月28日電／據大公網報導，警方早前搗破一個本地詐騙集團，牽涉43宗不同類型的網上購物騙案，受害人合共損失超過17萬元，騙款均轉賬到其中6人的傀儡銀行戶口，調查發現他們於3年間清洗多達5500萬元黑錢。被捕人被判洗黑錢或串謀洗黑錢罪名成立，警方向法庭申請加重各被告四分之一刑期，各人昨日（27日）終被判監26.5至36.5個月。



法庭接納警申請 加刑四分一



港島總區重案組2A隊主管陳敬樂高級督察交代案情表示，涉案的4女2男傀儡戶口持有人，涉嫌於2016年6月至2019年6月期間，提供自己的銀行戶口予騙徒清洗合共5500萬元犯罪得益。警方在警誡下，有被告承認收取數千元報酬，將自己的銀行戶口賣予騙徒。在索取律政司法律意見後，警方於2022年10月正式落案起訴6名被捕人，現時年紀介乎34至73歲，報稱無業、退休人士、裝修工人及美容師等。



警方指出，為進一步打擊以傀儡戶口洗黑錢的活動及增強阻嚇性，警方較早前向法庭申請加刑各被告四分之一刑期（7.5至12個月），並被法庭接納。昨日（27日）6名被告最終被判處監禁26.5至36.5個月。自2023年10月至今，已有59人因租、借、賣其銀行戶口，被法庭定罪後加刑，刑期分別增加3至14個月不等。警方強調，市民如租、借、賣銀行戶口予其他人使用，而該個戶口被不法分子用作處理贓款，就有機會幹犯洗黑錢罪。洗黑錢屬非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。