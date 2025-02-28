﻿第四季住戶入息跌1.3%　港鐵勢凍結票價

有議員要求政府及港鐵檢討現行票價機制。（大公報） 中評社香港2月28日電／政府統計處昨日公布去年第四季家庭住戶每月入息中位數為29600元，按年錄1.3%跌幅，觸發港鐵可加可減封頂機制，港鐵今年至少需凍結票價。不過，港鐵今年仍有1.91%延後加幅，凍價後延後加幅會再次滾大。有立法會議員認為，各項交通工具相繼加價，加重市民負擔，港鐵票價可加可減方程式仍有優化空間，應與港鐵盈利掛鈎，“如果港鐵賺大錢，有盈利，就應該回贈社會”。



CPI錄增長 減票價機會不大



大公報報導，在現行港鐵票價調整機制下，將去年12月消費物價指數及去年四季度運輸業名義工資指數變動相加，再乘以0.5，並扣減與港鐵物業利潤掛鈎的生產力因素（0.6%至0.8%），便能得出票價加幅結果。方程式另設封頂機制，以去年第四季家庭住戶每月入息中位數變動為限。



由於去年第四季家庭住戶每月入息中位數變動錄得負數，意味今年港鐵將不能加價。至於是否有機會減價？雖然第四季運輸業名義工資指數變動下月底才出爐，因去年12月消費物價指數（CPI）錄得1.4%升幅，若代入第三季數字，方程式錄得加價1.8%結果；因此除非上季運輸業名義工資變動錄得較大跌幅，令方程式最終錄得負1.5%或以上數字，才會減價，若方程式錄得正數，相關加幅則須延後加價。



在港鐵票價“可加可減”機制下，去年“封頂”加價3.09%，但仍有1.91%延後加幅，若今年凍結票價後，延後加幅會再次調升。立法會議員張欣宇接受《大公報》訪問時表示，政府及港鐵有必要檢討現行機制，包括將票價調整計算應加入港鐵盈利，例如若港鐵盈利高於150億元則票價不變、高於100億元港鐵應補貼加幅80%，如此類推，回饋社會。



去年港鐵加價3.09%、年初三間巴士公司分別加價4.3%至7.5%、電車亦申請加價6.6%至15.3%，各項交通工具相繼加價，加重市民負擔。張欣宇認為，巴士票價調整遠高於通脹是不可接受，巴士公司在票價調整上應盡社會負責，加幅申請應低於通脹；政府審批申請時應審慎把關。



港鐵回復《大公報》查詢時表示，港鐵票價調整機制為鐵路票價調整提供一個公開、客觀和具透明度的方程式。機制採用的客觀經濟數據，反映香港整體經濟表現，同時設有“負擔能力上限”安排作把關，當第四季家庭住戶每月入息中位數按年變動數值為零或負數時，該年度的港鐵票價便維持不變。



港鐵又指，統計處已公布去年12月的綜合消費物價指數按年變動為1.4%。港鐵公司有待統計處稍後3月底公布方程式的最後一項數據（即去年第四季運輸業名義工資指數按年變動），將公布今年整體票價調整的安排。