郭一鳴：把檢閱儀式變成旅遊項目？

檢閱官謝喜武先生檢閱中。(中評社記者攝) 中評社香港2月28日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，上周五晚上應酬結束準備回家，接桂哥來電，說一班老友在九龍灣啟業邨大牌檔吃宵夜，我立即飛的士趕過去。將近十點人頭湧湧，燈火通明，圓枱膠櫈加一箱啤酒，這場面熟悉又陌生。以前在報館工作，深夜下班後經常和一班行家老友記到旺角或灣仔銅鑼灣宵夜“吹水”，吃到凌晨三四點，順便在酒樓門口報檔買一份剛剛出爐帶有油墨香的報紙回家。不做報人多年，這種夜生活變得陌生，但一到大牌檔坐下來，大家舉起大杯啤酒，一聲“乾杯”，熟悉的感覺又回來。



文章說，當晚主角是老友謝喜武兄，幾個鐘頭之前，他就在附近的輔警總部當了一回檢閱官，他的人緣好，逾百名親朋好友前來捧場，連已退休回潮汕家鄉定居的老友也專程搭高鐵前來觀禮。我本來答應幫他主持檢閱儀式之後的非官式活動，但前一天接到工作安排，臨時改由警民關係組Madam主持。我看了視頻，高大威武的謝兄一身深色西裝打煲呔站在檢閱台上，一百四十多名輔警人員在西區警區輔警周年進修訓練指揮官陳培真輔警警司帶領下，以中式步操通過檢閱台接受檢閱，場面莊嚴隆重。此外，還有簽名、贈送支票、合影等環節，出席活動的有助理警務處長、港島總區指揮官郭嘉銓，以及香港輔助警察隊總監楊祖賜，西區警區指揮官梁領群總警司，香港潮州商會永遠名譽會長許學之、黃書銳，港區全國政協委員葉永成等，參加觀禮的老友都稱讚當晚整個檢閱及相關活動安排妥當，過程流暢，非常成功。

