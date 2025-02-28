美政客詆毀抹黑香港　特區政府強烈譴責

國安法實施以來，香港作為國際金融、航運、貿易中心的地位進一步提升，得到國際社會普遍贊譽。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月28日電／據大公網報導，特區政府昨日強烈譴責美國國會參議院外交關係委員會個別議員，透過提交有關香港特區的所謂決議，對香港作出毫無事實根據的攻擊，以及抹黑香港國安法及《維護國家安全條例》。就此等卑劣的政治操作及肆意叫囂，特區政府予以強烈譴責及反對，並要求美方立即停止一切貶低香港國際聲譽，粗暴干涉純屬中國內政的香港事務。＼大公報記者 龔學鳴



特區政府發言人表示，美國政客一再重施故伎，違反國際法和國際關係的基本準則，透過所謂決議肆意對香港指手畫腳，實屬拙劣政治戲碼。美國政客一再妄議香港情況，鼓吹以國內法為依據繼續對香港實施所謂“制裁”，妄圖干預香港依法施政、破壞香港法治和社會繁榮穩定，其卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責。



國際資金對港充滿信心



發言人說，國家安全是社會繁榮穩定、人民安居樂業的根本。有安全才能有發展。2019年發生的黑暴和港版“顔色革命”嚴重危害香港社會安寧。香港國安法的出台實施，效果立竿見影，止暴制亂，讓香港社會迅速回復穩定；憑著特區政府連同立法會及社會各界的努力，香港特區切實履行憲制責任，去年成功訂立《維護國家安全條例》，完善了特區維護國家安全的法律制度和執行機制，使香港得以從“由亂到治”走向“由治及興”。



發言人表示：“事實上，香港國安法實施四年多以來，讓廣大香港市民生活和經濟活動迅速回復正常，營商環境得以恢復並持續改善：根據《世界經濟自由度2024年度報告》，香港在165個經濟體中獲評為全球最自由經濟體；而根據《2024年世界競爭力年報》，香港的排名更上升兩位至全球第五位。香港去年更位居國際三大金融中心之列、是全球四大新股市場之一，可見國際資金和投資者對香港的發展充滿信心。”



發言人指出，香港國安法及《維護國家安全條例》訂明的危害國家安全的罪行精準針對危害國家安全的行為，清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰。香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士或單位的行為而採取執法行動，與涉事人士或組織的政治立場、背景或職業無關。任何倡議某些人或組織不應就其違法行為承擔其法律後果，等同給予其犯法特權，這完全違反法治精神。