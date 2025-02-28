特首與港區代表座談　河套園創科中心建設

行政長官李家超昨日舉行座談會，分別與約30位港區全國人大代表及約100位港區全國政協委員會面。政務司副司長卓永興、政制及內地事務局局長曾國衛和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月28日電／據大公網報導，2025年全國兩會下星期在北京召開，行政長官李家超在2月25日及27日舉行座談會，分別與約100位港區全國政協委員及約30位港區全國人大代表會面，在他們出席全國兩會前交流意見。李家超感謝各代表和委員努力發揮橋梁作用，推動香港進一步融入國家發展大局。



多名港區全國人大代表在昨日的座談會後表示，代表們與李家超團隊深入交流，聚焦河套園創科中心建設，期盼打通生物樣本流動瓶頸。有代表則關注“粵車南下”及游艇旅遊，期望促進大灣區互聯互通。代表們承諾，將在兩會期間向中央準確傳達香港民意，推動兩地交流合作，共同為香港融入國家發展大局，實現高質量發展獻計獻策，共繪大灣區發展新藍圖。＼大公報記者 吳俊宏



李家超表示，港區全國人大代表和港區全國政協委員是國家體系中的重要成員，是來自社會不同界別的翹楚，關心及熟悉國家和香港事務。他在2023年施政報告提出設立恒常交流機制，加強特區政府與港區全國人大代表和港區全國政協委員的聯繫，由政制及內地事務局負責。各代表和委員在會面中積極建言獻策，提出結合國家發展和香港實際情況的觀點和建議。



感謝代表委員發揮橋梁作用



李家超說，各港區全國人大代表和港區全國政協委員心系家國，就國家和香港的長遠發展提出各種建議。他感謝各代表和委員努力發揮橋梁作用，推動香港進一步融入國家發展大局，為香港謀發展，為國家和香港的高質量發展作出更大貢獻。



全國人大常委會委員李慧琼在會後說，會議上每名人大代表都按照自己範疇，向李家超及團隊簡單分享建議及想法，李家超亦就個別建議作回應，她又引述李家超說，希望將來進一步加強溝通。李慧琼說，本屆政府在施政報告、財政預算案與每年全國兩會，都會緊密與人大政協溝通，她同意未來相關溝通機制能進一步加強。



李慧琼又說，她在會上分享有關河套園創科中心建設的相關建議，特別涉及人流、資金流、生物樣本的流動，而生物科技及人工智能是科技發展的重中之重，而河套區香港有一定優勢，但生物樣本目前未能“過河”，她希望能盡快打通，以助力新質生產力發展。