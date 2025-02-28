28粉絲獲贈“大公報”號飛機模型

讀者Ky Leung（左）及安安（右）手持“大公報”號模型禮盒，一臉興奮。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月28日電／據大公網報導，“大公報”號飛機啟動禮線上有獎問答遊戲圓滿結束。2月13日，《大公報》官方Facebook及Instagram平台舉辦的“有獎問答贏‘大公報’號飛機模型”活動，共吸引逾百名讀者熱情參與，最終以抽簽形式選出28位幸運粉絲，每人獲贈“大公報”號限量版飛機模型乙份。



讀者：將妥善珍藏



資深讀者安安是《大公報》報紙與Facebook雙料粉絲，特別鐘情於港聞及中國新聞的高質量報導。談及獲獎經歷時，他難掩興奮：“沒想到在社交平台上只是簡單回答幾句，就能贏得一架限量版的飛機模型，真是太激動了！”如願以償的他表示將妥善珍藏這份殊榮。



冀推更多元化娛樂資訊



另一位得獎者Ky Leung是《大公報》Instagram平台的鐵粉，他作為年輕讀者，“希望《大公報》Ig能持續推出更多元化的娛樂資訊，拉近與年輕讀者群的距離。”



“大公報”號飛機由香港大公文匯傳媒集團與香港航空攜手合作，已於2月14日正式啟航翱翔天際。今年是抗戰勝利80周年，“大公報”號是向中國首架“大公報”號滑翔機在抗戰時期積極投入“航空救國”運動致敬，兩代“大公報”號，彰顯了《大公報》的愛國情懷，也見證了與祖國航空事業緊密相連的篇章。

