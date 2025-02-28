90歲街坊協助製作AR影片

中評社北京2月28日電／據大公網報導，旅遊事務署“城市景昔”旅遊項目擴展至大坑，新增指定地點包括火龍徑、銅鑼灣道、蓮花宮西街、浣紗街和大坑火龍文化館。



製作團隊介紹，在選區地點時，會考慮該位置能否利用原有的設備，例如將可掃描的“AR時鐘”固定在路標上，以及該位置曾經周圍的地標性建築等，例如在大坑火龍文化館點掃描，AR可呈現附近一帶曾經的社區風貌，包括大坑居民的日常，還可看到舊時舞火龍燒炮仗的熱鬧場面；若在浣紗街點掃描，即可看見1953年的新村街30及31號，現已是三級歷史建築，以及虎豹別墅等。



“城市景昔”製作團隊項目經理梁偉倫向大公報記者表示，大坑的項目用兩年時間完成，包括前期研究、找資料、舊相片等，當中最困難是要完成360度的AR影片，團隊要找舊報紙、舊書等，甚至還找到今年已90歲的老街坊荃叔口述歷史，“我們與荃叔一起回憶他的童年，在這生活見到形形色色的人、常去避風塘玩水等，我們畫出畫面後也會再問荃叔，這與他小時候的畫面是否符合。”



參與設計的動畫藝術家李鈺淇介紹，在製作時畫畫部分是不難的，但與科技結合是第一次嘗試，尤其此次要做立體3D畫面，包括以前的歷史建築是什麼樣子，都只能通過黑白舊照片製作，有些畫面很難想像出來，好在最後出來的效果很好。