從“小包裹里的故事”透視全國統一大市場

京東物流亞洲一號北京智能產業園內，自動分揀機快速分揀包裹。（圖片來源：人民日報） 中評社北京2月28日電／據人民日報報導，“構建新發展格局，迫切需要加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場”。習近平總書記強調。



小包裹的故事，恰是全國統一大市場加快建設的生動注腳。



故事的主人公，是穿梭在城市鄉村的快遞員。36歲的邢萬良是其中之一。在北京平穀區京東快遞北京馬坊營業部，他開著載重量1.5噸的廂式貨車，送了12年快遞，每天跑140多公裡山路。2024年，邢萬良們努力奔跑，我國快遞業務量突破1700億件。



故事的主人公，又遠不止快遞小哥。小包裹，連接千城百業，連通生產與消費。開春探訪“小包裹里的故事”，看到的是消費旺、生產忙、物流暢，各類要素資源加速流通，折射中國經濟持續向好。



小包裹里，有著怎樣的故事？記者跟隨邢萬良走村串巷。



小包裹里看消費



消費熱，體現新場景，折射創新力，民營企業有信心



小包裹里裝著什麼？



走近邢萬良的貨車廂——快塞滿了！一大早剛分揀完，70多件包裹，有家用百貨、米面糧油，還有文創玩具、小家電、數碼產品。



“這是一上午的送件量，下午還有一車。一天兩趟，大約150件。”邢萬良說，剛送快遞時，他一個人跑兩三個鄉鎮，一天送約60單，現在跑一個鄉鎮，送件量翻了一番還多。