啟德體育園開幕禮　黃牛票炒至750元

中評社北京2月28日電／據大公網報導，啟德體育園明日傍晚舉行開幕禮，門票供不應求，網上持續出現炒賣黃牛票情況，警方早前拘捕三人涉嫌網上高價轉售假門票，但“黃牛幫”仍然繼續無懼犯法，部分炒家昨日取得實體票後立即上網轉售圖利，原價每張10元，最新價由600元至750元不等。



有炒家揚言，取票後門票上不設實名，買家可以放心持票入場。警方提醒市民，根據《公眾娛樂場所條例》，轉售炒賣門票屬違法，一經定罪可處罰款2000元。＼大公報記者 石三原、馮錫雄



啟德體育園開幕禮其中8500張門券，上周五（21日）在城市售票網發售，買到門票的市民昨日起可到園區換領實體票。



開幕禮門票供不應求，警方早前接報有不法分子在網上平台高價出售原價每張10元的門票，每張介乎100至2000元，調查後拘捕三名16歲至33歲賣家，分別報稱學生及化妝師，涉嫌企圖詐騙，出售假門票，獲准保釋候查。



警方採取行動後，網上二手轉售平台炒賣啟德體育園開幕禮門票帖文，一度銷聲匿跡，不過隨著昨日開始安排中簽人士取票，炒賣活動又再死灰復燃，部分“黃牛黨”甚至在帖文上展示已取得的實體票，包括座位編號，開價由600元一張至1500元兩張票不等，對比歌星周傑倫在啟德體育園演唱會的門票，開幕禮炒價甚至比周傑倫“山頂位置”的門票更高。



早前拘三人 涉高價售假門票



大公報記者喬裝買家向炒家查詢，對方表示主辦方的“實名制”，只限領取門票，所以買票者可以放心入場。記者昨日嘗試向多名炒家買票，不過似乎反應非常踴躍，不足一小時內已接近全部售罄；有炒家則表示，由於有多人查詢，所以留待稍後再回復。



警方回復《大公報》查詢表示，早前拘捕兩女一男，在網上以高價放售表演活動門票，涉嫌企圖詐騙，案件繼續由東九龍總區科技及財富罪案組跟進調查。警方會採取適當行動打擊非法出售門票活動。