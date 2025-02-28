創科局：AI研發院最快明年運作

關於河套深港科技創新合作區發展，孫東強調將進一步做好制度銜接。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月28日電／據大公網報導，特區政府在財政預算案預留10億元，設立香港人工智能研發院。創新科技及工業局局長孫東表示，希望今年年中能夠得到立法會財委會批准撥款，最快可於明年開始運作。



人工智能並非新鮮事，孫東指香港人工智能研發院也不是“從無到有”。他指InnoHK香港生成式人工智能研發中心，在過去一年半做了不少工作，未來會考慮將InnoHK與研發院的發展進一步整合。



部分立法會議員建議爭取內地人工智能初創DeepSeek進駐香港，孫東表示，特區政府歡迎包括DeepSeek在內的所有海內外人工智能企業來港發展，而香港早前已推出的首個AI大型模型“HKGAI V1”，亦已融入DeepSeek相關技術。



孫東指出，根據市場預測，人工智能的發展在未來幾十年將會“突飛猛進”，故香港必須加強AI相關的基礎科研，繼續向前推進。此外，香港人工智能研發院也會在香港大範圍推動人工智能在創科、金融、醫療及政府服務等領域廣泛應用，同時推動人工智能產業在香港的發展，同時亦會關注AI的安全性、責任性和可信性問題。



對於河套深港科技創新合作區，孫東強調是大灣區高質量發展的重要引擎，國家與特區政府均高度重視。他表示，將進一步做好制度銜接，並加快基礎建設，以促進區域科技創新合作。