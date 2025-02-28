余偉文：港探討發行更多較長年期債

近年很多內地企業在國外設置生產線，以及積極開拓海外市場，香港積極爭取成為這些企業“出海”時的區域或國際總部，以及企業財資中心。（大公報） 中評社香港2月28日電／大公報報導，据香港金融管理局總裁余偉文分析說，財政司司長周三公布了《2025－26年度財政預算案》，當中有不少鞏固及提升香港國際金融中心地位、推動香港經濟發展的措施，與金管局的工作息息相關。我希望就其中兩個課題分享一下看法。



預算案提出，為確保北部都會區等策略性基建工程項目按時推展，特區政府將會更靈活善用市場資源，包括通過增加發行政府債券融資。未來五年，預計會在“政府可持續債券計劃”和“基礎建設債券計劃”下每年發行債券合共約1500億至1950億元。以發行債券作為融資方式之一去推動具策略性的工程早日落實，支持經濟轉型和發展，是一種長線投資，也是其他地區常見的做法。



政府債券深受市場歡迎



金管局是政府債券計劃的執行者，一直協助政府定期發行不同類型的債券，與債券投資者等市場機構亦保持密切溝通。根據我們與不同市場人士溝通所瞭解，市場普遍認為，香港的政府債務水平仍然相對較低。未來五年債務與GDP的比率將維持在12%至16.5%，屬可控水平。相比發債規模，他們較關注的是發債所得資金的用途及政府整體財政狀況。就此，財政司司長強調政府發債所得資金是用在基建投資，並不會用於支付政府經常開支。同時，預算案制訂了強化財政整合計劃，加大力度控制政府經營開支以及增加收入。



上述舉措有利於鞏固市場人士信心。特區政府發行的債券是高質素的債務工具，一直深受市場歡迎，吸引了各類環球投資者參與。以2024至25年度為例，政府發行的機構債券錄得約3倍至7倍的認購。政府增加發債規模，相信會被市場受落。



過去幾年，政府以發行較短年期的債券為主，這主要是因應市場情況及市民對於零售債券的需求，同時亦為政府帶來再融資的需要：政府未來五年所發的債券，其中約56%屬於為到期短期債務的再融資；約44%是可以實質用作基建投資的資金。



未來在落實發債計劃時，為了配合一般較長年期的基建工程項目，我們會根據市場情況和需求、成本等考慮因素，積極探討發行更多較長年期債券的空間，同時亦為長線投資者，例如保險公司及養老基金提供更多投資選擇。



除了為政府基建工程項目融資，政府發債亦能發揮獨特的牽頭作用，推進本地債券市場多元化、長期發展。自2018年政府推出“政府綠色債券計劃”以來，我們一直致力創新，為市場提供示範。至今金管局已協助政府發行約2200億港元等值的綠色債券，成功促進香港可持續金融生態圈的形成。另外，過去兩年政府發行了兩批代幣化債券，證明了香港能為金融科技應用提供靈活便利的環境，為私營市場建立了良好案例。政府亦整合各個債券計劃，在去年10月推出債券投標安排，定期發行港元及人民幣債券，進一步促進政府港元及人民幣收益率曲線的形成，為市場提供重要的價格基準。



未來，金管局將繼續致力協助政府落實債券發行計劃，並在發債過程中積極與市場人士溝通、強化市場拓展工作並深化與環球投資者的良性互動，以加深他們對政府的財政狀況、發債計劃及香港整體發展的瞭解。



提升供應鏈融資功能



受疫情、地緣政治及各地經濟發展轉型等因素影響，全球貿易及企業供應鏈格局在過去數年出現了重大的變化，對香港的影響尤其值得關注。但是，機遇與挑戰並存。去年的財政預算案提出將香港發展成為跨國供應鏈管理中心；不同部門亦推出一系列措施推動相關發展。



供應鏈運作不僅涉及貨物流，還需要資金流的支持。牽涉收付款、融資、外匯管理等大量的金融活動，需要金融機構參與，同時亦為金融業帶來可觀的商機。截至去年底，香港銀行提供的貿易融資餘額達到3800億港元，當中約四成屬於離岸的商品貿易，反映香港銀行業輻射能力之強。

