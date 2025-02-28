富權：柯建銘向賴清德呈交“投名狀”？

中評社香港2月28日電／澳門新華澳報28日發表富權文章：柯建銘向賴清德呈交“投名狀”？以下為文章內容。



在前日舉行的民進黨中常會，除了是黨主席賴清德推出禁止黨內所有民選公職聘任配偶與三等親內親屬擔任公費助理的決議，而引發部分黨籍民選公職強烈反彈，及黨外名嘴指出“窒礙難行”，將會“虎頭鼠尾”之外，其實還有一宗黨內爭論頗為因人注目。那就是，在當日的民進黨中常會前，由“英系”舉派的中常委王世堅爆料，稱黨內有“立委”有意在本會期爭取常設委員會召委的工作，其他黨籍“立委”也都同意和協調好了，私下也簽了同意書，希望黨團總召柯建銘能夠尊重民主的方式，沒想到那位“立委”事後卻遭到柯建銘喝斥，召委換人當，這真的不必要。而柯建銘昨日上午的民進黨黨團記者會上，痛批王世堅“天天演這種戲碼，可以停止了！”並直斥陳冠廷如果有意見，應該來和他談，結果掛他三次電話也不回電，然後找“英系立委”王世堅來咬他，是在烙兄弟嗎？搞派系嗎？不要太超過。王世堅天天演這種戲碼，可以停止了，“英系”派人來中常會，不是來亂場、天天在挑戰賴清德，請派系自己約束一下。



柯建銘專門召開記者會反駁自己的黨內同志及“立委”同僚，表面上看是要“反擊”王世堅的指控，還自己的“清白”，但其實還有更深一層的用意，就是要以痛斥“英系”成員，並間接鞭打“英系”領袖陳明文的兒子陳冠廷，來向賴清德呈交“投名狀”。實際上，柯建銘的一句“派系應自行約束，天天在挑戰賴清德”，就是“投名狀”的核心內容。



該事態的起因，是在“立法院”的新一個會期開始前，民進黨黨團內部醞釀代表民進黨參選各個常設委員會召委的人選。其中“外交及國防”委員會，該委員會內的民進黨“立委”決定由“英系”的陳冠廷出選，這也獲得其他“立委”的同意與認可。不過，柯建銘卻屬意由“不分區立委”沈伯洋擔任召委，進而引發一系列黨內的不愉快。而已經擔任一年“外交及國防”委員會召委的王定宇則出面為陳冠廷護航，表示陳冠廷很有承擔的責任心，很早就詢問大家是不是讓他當召委，連沈伯洋都推舉陳冠廷，至於過程怎麼協調都還沒有就定位，不宜有過多的猜測，每個人的想法都是為了黨團、為了讓委員會運作好。或許是護航心切，因而在前日的民進黨中常會前，向記者會“爆料”，把這件事公開“抖”了出來。



這不啻是捋了柯建銘的“老虎鬚”，因而激得他“生蝦咁跳”，在昨日的黨團記者會上進行反擊，並扯到了陳冠廷的父親陳明文來，聲稱陳冠廷爸爸有交代，要他指導陳冠廷，陳冠廷應該來和他協商，結果掛他電話，何其可悲啊，眼淚必須往肚子里吞下去，“陳委員，年輕人有時候修養要好一點”。



被稱為“喬王”的柯建銘何其聰明，把一件“立委”之間的糾紛，硬生生地扯到了“英系”領袖陳明文的身上，而且陳冠廷本人也曾擔任過蔡英文的民進黨主席特別助理，算是蔡英文的“心腹”，因而柯建銘“順水推舟”地利用這個事態，狠狠地“修理”自己也所在的“英系”，是要向已經對自己生厭的賴清德，呈上“投名狀”。

