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岑浩輝：今年澳門“現金分享措施”仍要做
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2025-02-28 12:40:48
中評社香港2月28日電／《澳門電視》引述澳門行政長官岑浩輝表示，去年在商討《財政預算案》時，已經同意繼續現金分享措施（俗稱“派錢”），經估算過去十多期已發放超過900億澳門元。
他亦透露，今年現金分享措施仍然是要做，至於措施的發放金額及改善空間等，市民大眾均可以提意見。
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