建設全球AI治理平台　港可出力

中評社北京2月28日電／據大公網報導，國際院士科創中心創辦人、香港首位中國工程院院士陳清泉出席活動並致辭表示，“香港作為連接全球的創新樞紐，是推動AI治理與合作的理想平台。唯有跨行業、跨國界的協作，才能實現‘不讓任何人掉隊’的包容性數字未來。”他接受媒體採訪表示，香港在人工智能發展中具有獨特的優勢，要抓住機遇，在國際合作中發揮帶頭作用。



陳清泉致辭表示，世界數字科學院（WDTA）將以“速度、安全、共用”為核心原則，將通過WDTA亞太研究院加速聯動亞太地區政產各界在數字技術標準制定與前沿成果轉化，率先落地AI STR（安全、可信與負責任）的標準與測評認證體系，健全國際AI治理與安全體系。即為人工智能應用的開發者和使用者提供一套全面的安全與合規保障，推動全球AI技術的安全和負責任應用。



陳清泉表示，中國和美國在全球人工智能競爭中都處於領先地位，各自的發展是互補，且互相促進，希望這種互相促進關係是健康的、可持續的。他指出，中國現代AI研究處於世界第一梯隊，DeepSeek總部位於杭州，背後是一大批厲害的年輕人，體現了中國教育的快速發展，以及齊全的工業體系。



推動各國科學家交流合作



他指出，香港作為國際化都市，具有獨特的優勢，應帶頭推動各國科學家在人工智能領域的交流與合作，並促進人工智能治理的發展。香港實行“一國兩制”，使其具有很強的包容性和國際性，是推動人工智能發展的理想之地。



他指出，短短時間內便在DeepSeek的框架裡加上香港元素，生成本土AI大模型，現在特區政府帶頭使用，後續會普及全社會，“用的人越多，進步就越快，經驗也越多。”他亦指出，發展人工智能的同時，需要平衡其可能帶來的問題，要通過評測和認證來保證其安全、可靠和可信。