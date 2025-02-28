港籌建“世界數字科學亞太研究院”

“數字世界大會”論壇昨日在港舉行，會上宣布在數碼港籌建“世界數字科學亞太研究院”。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月28日電／據大公網報導，數碼港昨日（27日）聯同國際組織世界數字科學院（WDTA）及國際院士科創中心（IASTIC）合辦“數字世界大會：人工智能安全、可信、負責任”論壇，其間WDTA宣布於數碼港籌建“世界數字科學亞太研究院”，並發布兩個人工智能人才認證課程。



此論壇為剛於法國巴黎結束的第三屆“全球人工智能行動峰會”的香港分會場，會上見證數碼港與WDTA和IASTIC，連同本地多間大專院校分別簽署合作備忘錄，共同推動本地的人工智能生態圈發展。創新科技及工業局局長孫東致辭表示，人工智能及科技是本港發展重點之一，香港會把握新興機遇，為人工智能的發展提供最有利的環境。



孫東指出，當局在2022年底公布《香港創新科技發展藍圖》，為未來五至十年的創科發展制訂清晰的發展路徑和系統的戰略規劃，其中人工智能及科技是發展重點之一。



數碼港主席陳細明致辭表示，作為香港的數碼科技旗艦及人工智能加速器，數碼港過去一年在構建人工智能生態圈方面取得顯著成績，包括已投入服務、香港目前規模最大的數碼港人工智能超算中心，以及數碼港人工智能實驗室，集結本地人工智能生態夥伴企業及人才，促進相關技術的研發及合作。



AI發展須以人為本安全為基



世界數字科學院執行理事長李雨航致辭表示，人工智能的發展必須以人為本、安全為基，並提出三項核心倡議：首先，構建“安全原生”的技術基因，將安全嵌入AI全生命周期，推動演算法透明度與數據溯源認證體系；其次，建立“以人為本”的價值坐標，讓技術服務於醫療普惠、中小企業轉型等社會需求；最後，WDTA實行“負責任創新”的全球承諾，其人工智能委員會在聯合國可持續發展目標指導框架下應對深度偽造、數據濫用等挑戰。



數碼港行政總裁鄭鬆岩強調，數碼港將積極與海外大學、研究機構及監管機構合作，推動建設一個安全、可信、負責任的人工智能生態。