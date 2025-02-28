教育局4月設專組　支援有經濟困難學生

中小學及幼稚園學生二千五百元學生津貼將會取消，當局料可省回約20億元。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月28日電／據大公網報導，新一份財政預算案提出，取消中小學及幼稚園學生2500元學生津貼。教育局局長蔡若蓮昨日表示，取消學生津貼預計可節省約20億元，占總教育開支約2%，局方4月將成立專責小組整合現時資源，幫助有經濟需要的學生。



由2019／20學年起連續實施5年的2500元免入息審查學生津貼，下學年將取消。蔡若蓮昨日在預算案政策局記者會上表示，津貼推出時正值特殊社會情況，政府當時有足夠財政能力推出191億元紓緩措施，包括向幼稚園至中學學生發放2500元。但未來幾年財政面臨挑戰，並配合“精準扶貧”策略需檢視資源運用，集中支援最有需要的家庭和學生。



蔡若蓮表示，去年已從內部節省1%開支，並額外扣減15億元，未影響學校、學生及家長的津貼。今年政府各部門需再削減2%開支，教育局還需額外承擔40億元，總計約60億元削減。她強調，當局與議員及學界溝通後，確定哪些項目須保留，才決定可削減的開支範疇。



被問及事前咨詢哪些立法會議員，蔡若蓮表示，會就教育政策不時與議員、學界、相關的持份者溝通，但不會將財政預算案具體措施透露給個別議員，但就預算案中“共渡時艱，節省開支”等方向與大家有充分溝通。