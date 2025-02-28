兩蚊兩折限240程　九成九長者不受影響

長者乘車優惠將改為“兩蚊兩折”，孫玉菡昨日估計到了2029/30年度可節省約二十六億元。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月28日電／據大公網報導，新一份財政預算案提出將“二元乘車優惠計劃”改為“兩蚊兩折”，10元以上車費付“兩折”，每月限制240程。財政司司長陳茂波表示，有關機制已間接處理“長車短搭”問題，運輸署正與巴士公司研究，將有超過100條巴士路線引入分段收費。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，限程安排寬鬆，每月乘搭超過240程的受惠人士衹有360人，相信新安排對99.99%的長者和殘疾人士均無影響。他又估計，到2029／30年度可節省約26.4億元。＼大公報記者 易曉彤



財政司司長陳茂波昨日在電台聯播節目上表示，“二元乘車優惠計劃”得到社會廣泛認同，幫助長者多點外出走動，非常深入民心。加入每月240程的限制是合適水平，認為每月會用盡限額的長者不多，但希望機制維持寬鬆，要平衡有長者仍在工作，或要外出探病、照顧孫兒等，出行次數較多。而10元以下車費維持2元，簡單易明，政府計算補貼亦比較容易。



僅360人超出限制



勞工及福利局局長孫玉菡在預算案政策局記者會上表示，當局於去年8月實施樂悠咭實名制後頭三個月，調查受惠人士出行數據，在約250萬受惠人當中，60至64歲人士平均每日乘搭1.4程車，65歲以上平均每日搭一程，而殘疾人士平均每日搭1.3程。他又透露，整體受惠人士中，有360人每月搭超過240程，乘車次數最多的60至64歲者日均搭20程，65歲或以上者日均14.2程，乘車最多的殘疾人士就日均25程。他強調，絕大部分受惠人士均不受影響，但“高得咁緊要”的也要有限制。



孫玉菡說，合資格人士中，有88%人會使用2元乘車優惠。新機制下長者或需付多些是不爭的事實，但政府的資助仍然相當可觀，強調措施與政府鼓勵就業、推動銀發經濟的方向並無矛盾。他說，隨著人口老化，每年受惠人數增長，且公共交通營運商亦會調整車費，“兩蚊兩折”是希望既維持計劃初衷，亦做到財政上可行。他估計實行“兩蚊兩折”後，到2029／30年度可節省約26.4億元。