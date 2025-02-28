建造業議會1.5億資助進修　三月中可申請

建造業議會出資約1.5億元，為學位課程畢業生提供在職培訓。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月28日電／據大公網報導，新一份財政預算案提出多項措施支援建造業界人力培訓，建造業議會出資約1.5億元資助2500名工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生，提供在職培訓，協助更多青年獲取專業資格。建造業議會表示，正就計劃的詳情咨詢相關商會及專業學會，計劃於下月中之前公布詳情，下月17日起接受申請。



資助2500名建造業畢業生



建造業議會表示，遞交申請時，申請人只需填寫申請津貼的青年專才名額，暫時毋須提供青年專才的資料。成功申請的公司，可就每名獲批青年專才，每月獲得5000元津貼，津貼期由今年7月起計，為期一年。成功申請的公司須於整個津貼期內雇用青年專才，人數不得少於獲批名額。



申請人必須符合指定條件，包括屬於建造業5個專業範疇的顧問公司或總承建商，在資助期內雇用建造業青年專才全職從事與建造業相關的專業工作，青年專才需35歲或以下、尚未獲取專業資格，以及未有經政府其他相類津貼計劃獲取津貼等。



財政預算案亦已預留1500萬元在未來兩年支持“主要項目精英學院”的工作，以提升建造業的專業水平、創新能力及成本效益管理。政府將與建造業議會合共撥款9500萬元，在未來兩學年繼續為就讀建造業相關兼讀制學位課程的學員提供在職培訓津貼，預計約1000名學員受惠。