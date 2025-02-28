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尼泊爾發生5.5級地震1人受傷
http://www.CRNTT.com   2025-02-28 18:53:40


　　中評社北京2月28日電／據新華社報導，尼泊爾中部辛杜帕爾喬克縣28日凌晨發生5.5級地震，目前已造成1人受傷，並有房屋受損，首都加德滿都也有震感。

　　辛杜帕爾喬克縣助理縣長加內什·尼帕利對新華社記者說，地震發生在當地時間28日2時51分。地震引發一起山體滑坡，目前尚未收到地震造成巨大損失的報告。

　　尼帕利說，地震引發震區居民恐慌，人們聚集在空曠地區避震。

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