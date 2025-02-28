中老鐵路2025年貨主座談會舉行

中老鐵路2025貨主會議現場。 中評社北京2月28日電／據人民網報導，萬象消息：老中鐵路有限公司26日召開貨主座談會，政府部門和企業負責人面對面座談，共同謀劃做好2025年鐵路貨運工作。老撾中央貿易與運輸便利化委員會、公共工程與運輸部、財政部、能礦部、國家經濟社會科學研究院等部門的相關負責人和中鐵集裝箱東盟國際物流公司等22家工礦及物流企業代表50餘人參加會議。



老中鐵路有限公司總經理劉宏通報了中老鐵路2024年貨運情況及2025年貨運工作計劃，重點解讀鐵路運量互保協議、貨運運價優惠政策。他說，2024年的貨運量在2023年基礎上有大幅度增長，今年開年延續了良好態勢，截至2月25日，中老鐵路磨萬段發送貨物88.9萬噸，同比增加9.1%。



劉宏表示，2025年是中老鐵路服務質量提升年、運輸效率提質年、安全生產提高年，公司將繼續秉承“以客戶為中心”的服務理念，加強與政府部門協調，深化鐵路貨運改革，主動對接社會運輸需求，不斷加強貨運管理，把服務工作做實做細，努力提升運輸能力和服務水平；實施擴能改造，試驗提升機車牽引力，動態調整運價策略，優化貨場貨運裝卸組織，動態調整貨運價格，打造中老泰馬國際專列，釋放國際物流黃金大通道更大效應，為企業的發展提供鐵路運力支撐，實現互利雙贏、共同發展。



與會代表共同研討了如何解決“鐵路集裝箱箱型匹配、通關便利化、公路汽運超限、降低物流成本”等問題的措施。



會議呼籲，老撾政府部門發揮政策引導積極作用，動態優化稅收政策、減少不必要收費，降低社會物流成本，建立健全依法行政、依法管理、公平公正的鐵路貨運市場綜合管理機制，為企業經營創造良好的市場環境。