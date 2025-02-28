民政部：實施居家社區基本養老服務提升行動

中評社北京2月28日電／據新華社報導，2月28日，國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會，介紹2024年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協提案工作有關情況，並答記者問。民政部副部長唐承沛表示，促進養老服務資源向老年人周邊、身邊、床邊匯聚，努力讓老年人享受“家門口”的養老服務。