2024國家立法標注新刻度

中評社北京2月28日電／據新華社報導，新時代新征程，國家立法的標尺不斷標注新刻度。



2024年，十四屆全國人大及其常委會制定法律6件，修改法律16件，通過有關法律問題和重大問題的決定4件……截至目前，我國現行有效法律達305件。



細看國家立法“答卷”，重點突出、內容豐富，緊緊圍繞黨和國家工作大局，與人民群眾新要求新期盼“雙向奔赴”。



“准”，準確把握“國之大者”——



北京人民大會堂，全國人大常委會會議廳屋頂上，璀璨的紅星燈見證著一部部法律的誕生與修改。



2024年12月，代表法修正草案二審稿在這裡提請全國人大常委會審議。這部人大代表的“專門法”第四次進行修改，將為人大代表依法履職提供更加堅實的法律保障。



國家立法，始終緊扣時代脈搏、緊跟時代步伐。



加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，深入推進科學立法、民主立法、依法立法，以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系不斷完善。



過去一年，修改監督法，保障各級人大常委會依法行使監督職權，健全監督制度機制，增強監督實效；修改國務院組織法，保障國務院依憲依法履職、加強法治政府建設；在新中國成立75周年之際，作出授予國家勛章和國家榮譽稱號的決定，隆重表彰為新中國建設和發展作出傑出貢獻的功勛模範。