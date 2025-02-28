自然資源部：促林下經濟年人均增收1萬多元

中評社北京2月28日電／據新華社報導，2月28日，國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會，介紹2024年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協提案工作有關情況，並答記者問。自然資源部副部長許大純介紹，目前，全國林下經濟規模化經營和利用面積有6億多畝，產值1萬多億元，從事林下經濟生產的人數達到了3400多萬人，發展林下經濟年人均增收1萬多元。