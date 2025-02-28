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財政部：支持科技創新與產業創新深度融合
http://www.CRNTT.com   2025-02-28 18:27:42


　　中評社北京2月28日電／據新華社報導，2月28日，國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會，介紹2024年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協提案工作有關情況，並答記者問。

　　財政部副部長郭婷婷表示，財政部堅持創新引領，支持科技創新與產業創新深度融合，加快建設現代化產業體系，推動新質生產力加快發展。

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