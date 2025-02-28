大阪世博會中國館標誌和吉祥物公布

大阪世博會中國館標誌（圖片來源：央視新聞） 中評社北京2月28日電／據央視新聞報導，今天上午，中國貿促會舉行新聞發布會。眼下距離2025年日本大阪世博會開幕還有1個多月時間，國內外各界對中國館的關注度越來越高。在今天的發布會上，大阪世博會中國館標誌和吉祥物與大家見面。



大阪世博會中國館標誌選擇以篆書石鼓文字體作為表現主體，字樣以“中國”二字呈現，主色為中國紅色，象徵著熱情、昂揚、喜慶，結合當代設計語言，呈現印章效果，形成具有東方韵味的對稱均衡之美，簡潔明了，在100多個國家、地區和國際組織的眾多標誌中清晰顯著、一眼中國。



大阪世博會中國館的吉祥物是一只名叫“悠悠”的大熊貓。“悠悠”這個名字發音簡單，聲色圓潤，無論任何語言背景的朋友都能輕鬆地叫出它的名字。同時，這個名字還蘊含著“時光悠悠”“竹韵悠悠”“萌趣悠悠”“真情悠悠”的意思。



中國貿促會新聞發言人 楊帆：大熊貓是中國同世界各國友好交往的溫情紐帶。幾十年來，在各國架起了民心相通的橋梁，傳遞著跨越國界的溫暖和感動。我們期待以這樣的吉祥物和標誌，向全球各位朋友發出邀約——我們將以最經典的中國文化的味道，熱情地歡迎每一位賓朋。



2025年日本大阪世博會將於4月13日至10月13日在日本大阪舉行，主題為“構想煥發生機的未來社會”。中國館是大阪世博會用地面積最大的外國自建館之一，以“共同構建人與自然生命共同體——綠色發展的未來社會”為主題。