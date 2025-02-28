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漫步斯里蘭卡聖城阿努拉達普拉
http://www.CRNTT.com   2025-02-28 20:03:23


這是2月21日在斯里蘭卡阿努拉達普拉拍攝的魯萬維裡薩亞舍利塔夜景。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京2月28日電／據新華社報導，斯里蘭卡北中省的阿努拉達普拉始建於公元前5世紀，是斯里蘭卡歷史上的第一座古都。由於城中名勝古跡眾多，“聖城阿努拉達普拉”於1982年被聯合國教科文組織世界遺產委員會批准列入世界文化遺產名錄。 


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