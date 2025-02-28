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多彩活動迎接“二月二，龍抬頭”
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2025-02-28 20:02:00
2月27日，湖南農業大學的學生在校內進行舞龍表演。（圖片來源：新華社）
中評社北京2月28日電／據新華社報導，“二月二，龍抬頭”來臨之際，各地舉辦豐富多彩的活動，喜迎傳統節日。
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