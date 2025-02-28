我國牽頭制定——養老機器人國際標準發布

中評社北京2月28日電／據光明日報報導，從市場監管總局獲悉，國際電工委員會近日正式發布由我國牽頭制定的養老機器人國際標準。該項標準依據老年人生理和行為特點，為各類養老機器人的產品設計、製造、測試和認證等提供基準，將引領全球養老機器人產業健康發展。



據瞭解，該項標準聚焦互聯家居環境中老年人在日常生活、健康護理等各個方面的需求和特徵，基於老年用戶所需的輔助支持水平，提出養老機器人的功能和性能分類。除了可用性、可靠性、無障礙、能耗和噪聲等通用要求以外，該項標準還對養老機器人提供的健康狀況和緊急情況監測服務，與家人及醫護人員的通信支持，多樣化的家務、娛樂、家居管理、照護等活動支持，外出和助行等移動性支持，信息和數據管理性能等，分別提出了技術要求。



世界衛生組織數據顯示：預計2050年，全球60歲以上人口數量將達21億，其中包括4.26億80歲以上的老年人。隨著年齡增長，老年群體在感知、體力和認知等方面將不同程度地出現功能衰減甚至失能。養老機器人的出現，可以減輕社會和家庭對老年人的照料負擔。



國際電工委員會表示，該項標準的發布將引導養老機器人製造商精準聚焦老年人的生理、心理特點及需求，進行養老機器人產品的設計開發，提升產品的質量水平，進一步增強老年人融入社會的能力，造福全球銀發群體。同時，其實施也將進一步引領打造養老機器人產業新賽道。