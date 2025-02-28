法國也想要烏克蘭礦產資源

中評社北京2月28日電／據新華社報導，法國國防部長塞巴斯蒂安·勒科爾尼27日在法國新聞廣播電台表示，自去年10月以來，法國一直在與烏克蘭討論開採烏方礦產以用於法國的國防工業。



勒科爾尼說，“我們的國防工業將需要一定數量的關鍵原材料來製造自己的武器系統，這不只是明年的需求，更是未來30年乃至40年的需求，希望法國能夠‘多元化’進口此類礦物。”因此，根據法國總統馬克龍的指示，勒科爾尼就此問題與烏方進行了討論。