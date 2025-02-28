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韓國金浦機場外圍田地發生火災
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2025-02-28 19:52:40
中評社北京2月28日電／據央視新聞報導，據韓國消防部門27日通報，當地時間14時47分接到報警，韓國首爾金浦國際機場圍墻外的農田發生火災，消防部門隨即前往現場滅火。
韓國機場公社方面表示，起火點距離機場跑道較遠，不會對航運造成影響。
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