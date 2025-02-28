剛果（金）戈馬市衝突致超8500人喪生

中評社北京2月28日電／據新華社報導，剛果（金）政府27日晚表示，剛果（金）政府軍與反政府武裝“M23運動”在北基伍省首府戈馬市的衝突已造成8500多人死亡。



剛果（金）衛生部長坎巴當天在首都金沙薩召開的記者會上說，已有超過8500名死者被安葬，衝突還導致5597人受傷。人道主義援助通道近期已開啟，部分物資正運往戈馬市及周邊地區。



近日，剛果（金）東部地區安全局勢急劇升級，“M23運動”在北基伍省和南基伍省地區持續發動攻勢，導致大量傷亡，居民流離失所。1月26日晚以來，政府軍和“M23運動”在戈馬市區及周邊交火不斷。坎巴表示，2月14日以來，南基伍省烏維拉鎮的衝突已造成至少52人死亡、179人受傷。衝突還使當地猴痘、霍亂等公共衛生形勢嚴峻。



27日，南基伍省首府布卡武市發生兩起爆炸，造成至少11人死亡、65人受傷。



2009年3月，剛果（金）反政府武裝“保衛人民國民大會”與政府簽署和平協議，加入政府軍。2012年，忠於原“保衛人民國民大會”的一些官兵發動兵變，組成新的反政府武裝“M23運動”並在剛果（金）東部發動攻勢，導致大量平民傷亡。2022年5月，剛果（金）政府將“M23運動”定性為恐怖組織。