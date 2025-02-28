共享共創，中國民企勇於直面困難

中評社北京2月28日電／據大公報報導，《哪咤2》的爆火，除了出色的故事及震蕩人心的畫面，戲內不少對白也帶來很多啟發和共鳴。香港特區政府行政長官李家超便引用戲中一句：“真正的英雄，不是沒有軟肋，而是敢直面軟肋”，寄語港人在經濟轉型期面對不少挑戰時，擁有敢於面對困難，拚搏求進精神。其實不單是港人，我們民營企業家同樣需擁有直面困難，拚搏求進的英雄特質。



DeepSeek的橫空出世，正是中國民企勇於面對軟肋，積極拚搏的例子。過去很多人都以為美國技術出口管制會卡住中國科創脖子，制約科技企業發展，但DeepSeek用實際行動告訴大家，限制越多，便越會倒逼中國企業勇於自主創新，引領科技自主發展。



創新企業具強大爆發力



DeepSeek出現更是直接令美國一眾人工智能（AI）企業感到壓力，較早前社會大眾更是十分關注ChatGPT和DeepSeek在技術之間的比拼。這正體現中國科技創新能力於這數年內快速發展，讓人看見中國創新企業具強大潛在爆發力。正如中國原先從美國進口芯片規模或達2000億美元左右，而目前中國芯片自身出口的規模已大概達1400億美元水平。前一段時間，人工智能芯片龍頭企業英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳也說，華為可能是他最大的一個戰略對手，從這些角度來看，中國的創新企業雖然一度有軟肋，但敢於面對困難，確實正在不斷成長。



進一步說，不單創新企業應當直面軟肋，傳統民企亦然，而且筆者認為，現在正是傳統民營企業家直面軟肋，拚搏求進的最佳時機。



自從DeepSeek宣布開源大模型，其“朋友圈”正持續擴大，手機程式上線一個月下載量破億，周活躍用戶量最高近9700萬，包括中國移動、中國電信、中國聯通三家基礎電信企業、航空公司、汽車企業紛紛宣布全面接DeepSeek，還滲入到醫療、教育等領域，就連香港政府部門也已經在政務系統接入DeepSeek，讓AI全面滲透到日常生活及政企服務之中。