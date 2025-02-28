AI應用普及　勢帶來巨大經濟價值

中評社北京2月28日電／據大公報報導，女股神Cathie Wood創立的方舟投資（ARK Invest）發布的年度《Big Ideas》報告指出，當前科技行業正處歷史性轉折點，包括主題──機器人、能源儲存、區塊鏈、人工智能（AI）和多組學等，將推動全球經濟迎來超過7%的高速增長，遠高於過去125年平均3%的水平。



AI以前所未有的速度滲透到各行各業，報告強調，AI不僅能提升效率，還能創造全新的商業模式。機器人技術發展速度遠超預期，尤其是全自動駕駛技術和人型機器人技術。隨著電池技術、AI和機械技術的結合，人型機器人將在未來扮演重要角色，甚至承擔煮早餐、打掃等日常任務。此不僅改變人們的生活方式，還將創造巨大的經濟價值。



AI運算能力提升進一步降低能源傳輸成本，機器人技術和能源儲存的進步也推動航天業的發展。以SpaceX為例，其火箭回收時間已從10年前的數年縮短至最新的14天，若回收時間進一步縮短至2－3天，此將徹底顛覆航天行業，開啟低成本、高頻率的太空探索時代。



報告又指，區塊鏈技術正改變世界，比特幣現貨ETF首日上市吸金高達46億美元，遠超黃金ETF首月的12億美元。目前已有74家上市公司將比特幣作為資產配置。而穩定幣交易額去年達15.6萬億美元，超過萬事達卡和Visa的總和。ARK預測，到2030年比特幣價格可能突破150萬美元，成為“數位黃金”和全球支付軌道的雙重代表。



未來5年 價值料增10倍



藥物研究方面，多組學研究通過AI分析大量生物數據，加速新療法開發。不僅降低藥物研發成本，還能提升研發效率，為個體化醫療帶來突破性進展。此將徹底改變傳統藥企格局，或實現人類長生不老的夢。