以“新”鑄型，電力未來正來

中評社北京2月28日電／據光明日報報導，風起大海之濱，日照戈壁大漠。從東部海濱的海風長廊到西部廣袤的“沙戈荒”基地，一台台風力發電機成排矗立，巨大葉片迎風晝夜旋轉；一個個太陽能光伏板矩陣，在陽光下熠熠生輝……大自然的能量被現代能量單位“千瓦、兆瓦、吉瓦”重新衡量。從“高碳粗放”向“智慧低碳”躍遷，新型電力系統建設提速。人工智能破解新能源發電預測難、穩定性差等問題，大數據、衛星、無人機、地面機器人“天空地”立體保障電力安全高效，能源結構“綠意”更濃，國家能源安全根基更穩。



捕風捉日 綠能躍增



在寧夏中寧縣，騰格里沙漠邊緣一望無際的光伏板鋪陳延展，組成蔚為壯觀的大型“沙戈荒”光伏基地。這是我國首個“沙戈荒”大基地外送特高壓直流工程——寧夏—湖南±800千伏特高壓直流輸電工程的綠電來源。2025年，“寧電入湘”工程正式建成投運後，每年可向1600公里外的湖南省輸送超360億度電，其中50%是新能源電量。



昔日的“沙戈荒”地區自然條件惡劣，生態脆弱，被視為荒蕪之地。隨著科技的進步和對新能源的深入探索，這些看似貧瘠的土地被發現蘊藏著巨大的能源潛力。豐富的太陽能和風能資源，成為新能源開發的寶藏，一個個超級新能源大基地正在火熱建設。



旋轉的大風車、成片的光伏板、密集的輸電線星羅棋布，勾勒出一幅綠能躍動的生動畫面。



我國在內蒙古、青海、甘肅、寧夏、新疆等18個省（區）及新疆生產建設兵團，統籌安排了第一批“沙戈荒”大型風電光伏基地項目50個、裝機9736萬千瓦。截至2024年年底，第一批基地建成9199萬千瓦，投產9079萬千瓦。



國家能源局新能源和可再生能源司副司長潘慧敏表示，以“沙戈荒”為重點的大型風電光伏基地是新能源發展的主戰場、主陣地，是新能源裝機增長的基本盤。中央經濟工作會議對加快“沙戈荒”新能源基地建設進行了專門部署。下一步國家能源局將用好第一批基地建設成果經驗，繼續抓好第二、三批大型風電光伏基地建設，為保障電力安全供應、促進清潔低碳轉型作出更大貢獻。