市場內捲化　史丹福大學開發低成本AI

中評社香港2月28日電／自從DeepSeek面世後，帶起不少研發團隊透過更低成本建構AI模型。美國史丹福大學日前宣佈，利用“數十美元”開發相對成熟的AI推理模型。



史丹福大學和華盛頓大學的共同研究團隊近日宣佈研發s1模型，雖然在性能上無法與OpenAI比較，但成本卻較DeepSeek為低，研發有助推動AI應用，令AI越趨普及。團隊表示採用了“知識蒸餾”（knowledge distillation）技術和“預算強制”（budget enforcement）為核心，在數學和編碼能力測試中表現優異。



“知識蒸餾”為DeepSeek最早應用而令人認識，主要是透過其他大規模的AI模型“蒸餾”，就像把釀酒進一步提煉。“預算強制”則精準投入，用“測試時擴展”（Test－Time Scaling），在測試期間增加額外還算資源，有助減少AI訓練次數，以提升輸出品質和減省成本。



清華大學計算機系長聘副教授劉知遠接受媒體時表示，因應DeepSeek的面世，帶動“二次創作”方式構建AI，有助於AI普及，但需要留意由於“二次創作”整體性不能與成熟大模型相比，可能只在部份領域有良好表現。



早前英偉達發表季度業績，有市場關注DeepSeek的出現會否衝擊英偉達，黃仁勳表示DeepSeek並無影響晶片銷量，更大讚DeepSeek點燃了全球的熱情，是一項出色的創新項目（excellent innovation）。