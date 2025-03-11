兩會專訪：冼漢迪談AI應用與香港創科

港區全國人大代表、中手遊聯合創始人兼副董事長冼漢迪（中評社 段曉魯攝） 中評社香港3月11日電（記者 段曉魯）港區全國人大代表、中手遊聯合創始人兼副董事長冼漢迪日前接受中評社專訪，在採訪過程中，冼漢迪對於香港AI及遊戲產業發展提出了自己的看法，其中包括香港建立超算中心、中美科技競賽、AI在遊戲產業的開發應用等。冼漢迪認為，遊戲行業發展新質生產力的關鍵方向在於AI應用，在這個領域大家都處於同一起跑線，香港是很有機會的。冼漢迪指出，用遊戲作為一個載體傳播中華文化是很有意義的，而且可以創造出大量的潛在收入，文化出海也是很多遊戲公司堅定在做的事情。



港府對創科發展不遺餘力 未來前景光明



中評社記者：在過去一年中，粵港澳大灣區在科創方面有哪些建設成果？



冼漢迪：這些年關於香港創科方面有很多政策出台，這些政策都是在圍繞香港成為國際創科中心的，我個人比較期待的是一些大型的資助計劃，當中涉及大量的資金資助，幫助香港產學研發展，也有新型工業加速計劃，這些都對新質生產力的支持。有一個資助計劃是我在大力推行的，就是100個億的創科基金，這個一個由政府出資以及香港民間出資，幫助香港本土企業創科發展的項目。在建設整個香港創科生態方面特區政府是不遺餘力的，雖然香港有財赤問題，但在資助香港創科發展方面並沒有停下腳步。



我作為香港互聯網專業協會會長，也收集了很多業界對香港創科發展的意見，並向特區政府提出。在經濟週期不是那麼好的時候，香港也需要發展新的產業，不單單是金融、貿易、航運。在創科生態方面，特區政府越來越明白，要帶動就業、帶動稅收，並且帶動一些新型的經濟，同時與內地十四五規劃也是同一個方向，能看到這些幫助科創產業發展的政策出來，我們都是感到十分高興。



香港對大灣區可以有很多貢獻的地方，香港基礎研究的總體實力是不錯的，而香港的兩大孵化器，一個是數碼港，一個是科技園都一直在努力孵化一些初創企業。但由於香港市場規模的限制，我們一定要探索更大的市場，那麼最近的市場一定是大灣區了，我覺得香港的基礎研究需在大灣區進行轉化，我自己是很早就去深圳創業的港人，我也呼籲更多港人去大灣區創業發展。



我最近經常談論AI的問題，我看到內地很多移動互聯網公司發展的很好，反過來香港在這個領域沒有出現一些知名的公司出來，但我們現在迎來了AI的年代，大家都在同一起跑線。現在知名的Deepseek也是一到兩年發展出來的成果，香港也急需要在這方面進行投入，特區政府一定要做超算中心，香港需要有算力、大模型、應用等技術。特區政府現在有30個億的資助計劃，我們要公平、透明，讓申請者拿到發展算力的補貼，讓他們減少支出上的壓力，專心做好算力方面的研究發展，算力的發展會使香港在AI發展中更有競爭力。同時，特區政府也應該培養更多的創科人才，香港有優秀的教授，他們可以連同大灣區內的教授一起，形成培養人才的主流力量。香港不能同一時間發展多個領域，我們需要有戰略思維，重點發展，這一屆特區政府的決心很大，相信香港創科發展會越來越好。