特朗普解雇美軍高官　五位前防長譴責

中評社北京2月28日電／據央視新聞：當地時間2月27日，五位美國前國防部長通過一份致國會的信件，譴責美國總統特朗普解雇參謀長聯席會議主席和其他高級軍官的行為。



他們稱，對特朗普的行為深感震驚，並敦促國會追究特朗普魯莽行為的責任，充分履行憲法賦予的監督職責。他們呼籲美國國會立即舉行聽證會，評估特朗普解雇高級軍事領導人對國家安全的影響，還呼籲國會拒絕確認新的提名人。



在這封措辭嚴厲的信中，他們還指責特朗普將美國軍隊變成黨派政治的工具，並消除對總統權力的法律限制，認為特朗普破壞了部隊、削弱了國家安全。



這封信由威廉·佩里、萊昂·帕內塔、查克·哈格爾、勞埃德·奧斯汀以及詹姆斯·馬蒂斯撰寫。前四人曾在克林頓、奧巴馬、拜登等民主黨政府任職國防部長，而馬蒂斯曾於2017年至2019年擔任特朗普的國防部長。



當地時間2月21日，美國總統特朗普在其社交平台“真實社交”上發文稱，解除查爾斯·布朗的美國參謀長聯席會議主席職位，並提名空軍中將丹·凱恩為下任參謀長聯席會議主席。



當天，美國國防部長赫格塞思發布聲明，解雇美國海軍作戰部長莉薩·弗蘭凱蒂。赫格塞思還表示，空軍副參謀長詹姆斯·斯萊夫也已被解雇，並且他正在“請求提名”陸軍、海軍和空軍的總法律顧問，暗示他們將被替換。



赫格塞思稱，在總統特朗普的領導下，美國國防部正在落實新的領導層，將軍隊專注於其核心使命，即“威懾、打擊和贏得戰爭”。



此前，美國媒體就曾傳出國防部將進行大規模人事變動的消息。有知情人士稱，赫格塞思可能解雇6名以上將官，旨在清除被認為過於“政治化”或與前任防長奧斯汀關係密切的五角大樓高層官員。