第五次全國經濟普查：法人單位量質齊升

中評社北京2月28日電／據央視新聞報導，據國家統計局消息，第五次全國經濟普查結果顯示，五年來我國經濟高質量發展取得明顯進展，法人單位數量持續攀升，更多吸納從業人員；企業生產效率有效提升，經營規模穩步擴大；產業結構優化升級，新興產業快速發展；數字經濟發展壯大，企業研發投入持續增長；區域發展協調性、平衡性明顯增強。



一、單位數量大幅增加，吸納更多從業人員



五年來，我國市場化改革持續深化，營商環境不斷優化，各類經營主體活力迸發，帶動就業增長。2023年末，全國共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位和個體經營戶1.2億個，比2018年末（2018年是第四次全國經濟普查年份，下同）增長43.1%，年均增長7.4%。其中，法人單位3327.0萬個，增長52.7%；個體經營戶8799.5萬個，增長39.8%。法人單位和個體經營戶共吸收從業人員6.1億人，比2018年末增長14.3%，年均增長2.7%。其中，法人單位從業人員4.3億人，增長11.9%；個體經營戶從業人員1.8億人，增長20.3%。



二、勞動生產效率提升，經營規模穩步擴大



五年來，供給側結構性改革持續深入推進，推動企業創新發展，企業生產效率提高，營業收入實現較快增長，資產規模進一步擴大。2023年，全國第二產業和第三產業企業法人單位實現營業收入442.6萬億元，比2018年增長50.2%，年均增長8.5%。人均營業收入122.0萬元，比2018年增長34.6%，年均增長6.1%。2023年末，全國第二產業和第三產業法人單位資產總計1439.1萬億元，比2018年末增長57.4%，年均增長9.5%。



三、產業結構優化升級，新興產業快速發展



五年來，第三產業規模繼續擴大，成為支撐經濟增長、促進高質量就業的重要力量。2023年末，全國第三產業法人單位數、從業人員和資產總計占全國第二產業和第三產業的比重分別為79.3%、61.7%和82.5%，分別比2018年末上升0.5個、6.7個和1.5個百分點。2023年，全國第三產業企業法人單位實現營業收入253.8萬億元，比2018年增長68.3%，比第二產業增速高37.0個百分點。製造業加快轉型升級，新興產業數量快速增長。2023年末，全國共有規模以上高技術製造業企業法人單位5.3萬個，全年實現營業收入22.5萬億元，分別比2018年增長57.4%和43.1%，占規模以上製造業企業法人單位的比重分別上升2.0個和2.4個百分點。