第五次全國經濟普查：第三產業規模擴大

中評社北京2月28日電／據央視新聞報導，據國家統計局消息，第五次全國經濟普查結果顯示，我國第三產業經營主體大幅增加，總體規模擴大，發展質量提升，成為帶動經濟增長、促進充分就業的重要力量。2023年，第三產業增加值占GDP的比重為56.3%，比2018年提高2.2個百分點。



一、第三產業單位數量大幅增加



2023年末，全國共有從事第三產業活動的法人單位2638.3萬個，比2018年末（第四次全國經濟普查年份）增加922.2萬個，增長53.7%。產業活動單位2911.9萬個，增加941.0萬個，增長47.7%。個體經營戶7912.0萬個，增加2348.4萬個，增長42.2%。



分行業看，單位數量位居前三位的是：批發和零售業，租賃和商務服務業，科學研究和技術服務業，單位數占第三產業法人單位比重分別為38.6%、17.5%和8.0%。與2018年末相比，租賃和商務服務業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業法人單位數比重分別上升2.6個和1.0個百分點。



二、第三產業從業人員占比超六成



2023年末，全國第二產業和第三產業法人單位從業人員42898.4萬人，比2018年末增加4574.8萬人，增長11.9%。其中，第三產業從業人員26468.9萬人，占二、三產業全部從業人員的61.7%，增加5401.2萬人，增長25.6%。



在第三產業法人單位中，從業人員占第三產業比重超過10.0%的四個行業是：批發和零售業5325.8萬人，占比20.1%；租賃和商務服務業3906.6萬人，占比14.8%；公共管理、社會保障和社會組織2781.1萬人，占比10.5%；教育2677.0萬人，占比10.1%。四個行業合計14690.5萬人，占全部第三產業從業人員的比重為55.5%。