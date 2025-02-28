微軟總裁：美AI出口管制是“戰略失誤”

中評社北京2月28日電／據新華社報導，美國微軟公司總裁布拉德·史密斯27日在該公司博客撰文說，拜登政府在其任期“最後一刻”出台人工智能（AI）相關出口管制措施，建議特朗普政府調整相關措施，以避免“戰略失誤”。



拜登政府於今年1月13日發布AI相關出口管制措施，將進一步嚴格對AI芯片、模型等的出口管制。這項新規將全球各國劃分為三類，並相應地制定了三個層級的出口管制框架，引發美國國內相關企業及全球業界不滿。



布拉德·史密斯在文章中指出，這限制了美國關鍵AI組件向許多快速增長且具有戰略重要性的市場出口，而且這將損害特朗普政府的兩大優先事項：強化美國在AI領域的“領導地位”、減少美國近萬億美元的貿易逆差。



文章說，拜登政府的這項AI出口管制規定“超出需要”。它將美國的許多重要盟友和合作夥伴歸入其分級管制的第二級，對美國科技公司在這些國家建設和擴展AI數據中心施加數量限制。被列入第二級管制的相關國家的客戶信心因此被削弱，他們擔心未來美國科技公司在AI相關技術方面，對受到如此管制的國家供應不足。這種限制的“意外”後果是促使這些國家到別處尋找AI基礎設施和服務。



文章提到，中國在AI領域正快速發展，有可能為全球提供相關技術服務，這類似10年前中國在5G通信領域迅速崛起。



據悉，美國的這項AI相關出口管制措施目前處於120天的公眾意見徵詢期內。布拉德·史密斯建議美國政府調整相關措施。