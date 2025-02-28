以軍承認在哈馬斯突襲行動前“過於自信”

中評社北京2月28日電／據新華社報導，以色列軍方2月27日公布的一份調查報告說，在巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）2023年10月7日向以色列發動突襲前，以軍“過於自信”，嚴重低估哈馬斯的能力，“未能履行保護以色列平民的使命”。



據路透社報導，上述調查涵蓋以色列在2023年10月7日之前、期間和之後的軍事戰略、作戰表現以及情報工作。報告摘要指出，多年來，以方一直持有一種未受質疑的觀點，即哈馬斯無意與以方爆發全面衝突，且一旦局勢有變，以色列會獲得充分預警，這導致以軍對襲擊的準備和應對不足。



報告寫道：“當時的看法是，通過施加壓力，特別是通過改善加沙地帶居民的生活條件，可以有效削弱哈馬斯的作戰動機。”



調查發現，以軍情報和軍事力量集中在其他戰線上，比如應對黎巴嫩真主黨，並過於依賴“情報、屏障和防禦措施”，導致對哈馬斯的突襲措手不及。以軍指揮官在哈馬斯突襲前未能察覺危險，沒有增加邊境部隊人數。



法新社援引一名不願公開姓名的以軍官員說法報導，這項內部調查報告承認以軍在防止這次襲擊方面“徹底失敗”。另一名以軍高級官員說，襲擊發生前，以軍“過於自信”，對哈馬斯的軍事能力有錯誤認識。



調查結果公布後，以軍總參謀長赫齊·哈萊維說：“責任在我。”哈萊維1月向總理本雅明·內塔尼亞胡提交辭職信，申請3月6日辭職，為在哈馬斯突襲事件中以軍的失誤承擔責任。



路透社說，襲擊發生後，以色列反對派和民眾就“以色列現代史上最致命一天的政府的失敗”展開調查。美聯社說，許多以色列人認為以方應對突襲的失誤不只在軍事方面，內塔尼亞胡在襲擊發生前幾年中採取的威懾和遏制戰略並未奏效。