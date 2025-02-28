綠委“雙吳”罷免沒過？罷瑤團體爆官方回應

中評社台北2月28日電／全台掀罷免潮，罷免團體於2月3日首批遞出19名藍委與新竹市長高虹安罷免案，昨（27日）經過“中選會”委員會議，第一階段審查通過，可進入二階連署；另傳出有9件綠委罷免案未達提議門檻，至於名單有誰引發外界熱議。其中“地動刪瑤”召集人賴苡任今（28日）透露，昨有部分媒體似乎已經掌握到綠委吳思瑤、吳沛憶罷免案需要補件，導致他的電話被打爆，但經過他直接致電給“中選會”，得到的回應是“如果沒有接到通知，那就不是你”。



中時新聞網報導，賴苡任今在《大新聞大爆卦》中表示，昨天早上有部分媒體跟“中選會”查對結果，只給數字，沒給特定名稱，但同時也有部分媒體似乎已經掌握到綠委吳思瑤、吳沛憶罷免案需要補件，所以自己電話被打爆；他直言，確實到今天錄節目的當下，還沒接到“中選會”任何通知，無論是透過電話或公文。



賴苡任接著說道，因為昨天一整天被搞得一頭霧水，作為罷免案召集人卻完全不曉得案件到哪一個環節，自己是2月8日送件，經過20天的地方選委會查對期，再加5天“中選會”行政作業期，總共25天，按理來說，照媒體講法似乎也有可能在這一波9人名單中，於是自己晚上就打電話給“中選會”，“中選會”沒有告訴我，我在不在這9人裡面，不願意告訴我，只跟我講說，“如果你沒有接到通知，那就不是你”。



賴苡任提到，罷免吳沛憶團隊也去問了一樣問題，“中選會”給的答案一模一樣，“中選會”的做法是公文寄出的那一刻，避免時間差，會先打電話給領銜人、召集人或聯絡人，問題就來了，按照“中選會”講法，沒有接到通知就不在這一波名單，但是綠委張宏陸、蘇巧慧等等這些罷免團隊也沒接到“中選會”通知，卻在媒體所說的9人名單中，因此他質疑這就變成邏輯謬誤，到底是不是行政作業疏失？